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Петербург оказался во власти снежных вихрей 12 декабря

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Метель разгулялась в нескольких районах, в том числе – на юге города.

В начале недели спешащие на работу петербуржцы столкнулись с суровой  погодой. Утром 12 декабря в Северную столицу пришла метель, в отдельных районах наблюдались снежные вихри. Видео обстановки на улице прислали читатели Piter.TV.

На кадрах, снятых в районе площади Победы,видно, как сразу несколько маленьких "смерчей" бушуют у проезжей части. Явление красивое, но все же доставляет немало неудобств в пути, признаются горожане.

Красиво, но сносит, плюс под ногами не чищено, я пока до остановки дошла, мокрая уже 

читательница Piter.TV

Видео: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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