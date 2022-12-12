Петербург оказался во власти снежных вихрей 12 декабря

Метель разгулялась в нескольких районах, в том числе – на юге города.

В начале недели спешащие на работу петербуржцы столкнулись с суровой погодой. Утром 12 декабря в Северную столицу пришла метель, в отдельных районах наблюдались снежные вихри. Видео обстановки на улице прислали читатели Piter.TV.

На кадрах, снятых в районе площади Победы,видно, как сразу несколько маленьких "смерчей" бушуют у проезжей части. Явление красивое, но все же доставляет немало неудобств в пути, признаются горожане.

Красиво, но сносит, плюс под ногами не чищено, я пока до остановки дошла, мокрая уже читательница Piter.TV

Видео: Piter.TV