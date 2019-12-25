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Пробки сковали Петербург 27 июля
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Пробки сковали Петербург 27 июля

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Наиболее сложная ситуация складывается в центре и на юге города.

В четверг, 27 июля, пробки в Петербурге достигли отметки в 7 баллов из-за введённых ограничений движения. Об этом свидетельствует информация сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация складывается в центре и на юге города. Практически невозможно проехать по Садовой улице, Университетской набережной и по стрелке Васильевского острова.

Кроме того, заторы охватили  набережую Обводного канала, Дунайский проспект, Пулковское и Московское шоссе движение. С трудностями столкнулись и автомобилисты на КАД, где огромные пробки растянулись в сторону Предпортовой улицы и от Софийской улицы на внутреннем кольце.

Ранее мы сообщили о том, что общественный транспорт на юге Петербурга следует с 40-минутными задержками.

Фото: Piter.TV

Теги: пробки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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