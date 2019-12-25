Снегопад привёл к семибалльным пробкам в Петербурге

Заторы традиционно образовались в центральной части города и в ряде спальных районов.

Утром понедельника, 5 декабря, водители в Северной столице столкнулись со сложной дорожной ситуацией по дороге на работу. Из-за прошедшего накануне снегопада пробки в городе достигли семи баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

Заторы сковали Садовую и Народную улицы, Невский, Литейный проспекты. Также долго пришлось стоят в ряде спальных районов (улицы Типанова и Дыбенко, проспекты Обуховской Обороны и Стачек.

Машин на дорогах постепенно становится меньше: к 9:50 показатель пробок уже составляет 4 балла, однако некоторое время придётся провести в ожидании на Литейном мосту, Синопской и Октябрьской набережных, Заневском и Малоохтинском проспектах.

Ранее мы сообщили о том, что более 1300 единиц техники боролись с первым снегопадом в Ленобласти.

Фото: Piter.TV