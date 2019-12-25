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На КАД в районе вантового моста собралась восьмикилометровая пробка
Сегодня, 10:59
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На КАД в районе вантового моста собралась восьмикилометровая пробка

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Очередь из машин растянулась более чем на 8 км на внутреннем и примерно на 7 км на внешнем кольце из-за аварии.

Утром в среду, 27 сентября, максимальная загруженность петербургских дорог составила 7 баллов вместо стандартных 6-ти. Причиной коллапса стали пробки на КАД в районе вантового моста. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

Очередь из машин растянулась более чем на 8 км на внутреннем и примерно на 7 км на внешнем кольце из-за аварии. По данным ФКУ Упрдор "Северно-Запад", она случилась примерно в 9:30 на 56-м км внешнего кольца.

Также привычные заторы возникли на Народной улице и на Октябрьской набережной.

В начале недели  на Мурманском шоссе перевернулся мотоцикл.

Фото: Piter.TV

Теги: пробки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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