На внешней стороне КАД образовалась 11-километровая пробка

Ещё один затор наблюдается на внутренней стороне трассы от Мурманского шоссе.

Утром вторника, 16 мая, Северная столица встала в семибалльные пробки. Судя по данным сервиса "Яндекс", наиболее плотно авто стоят на внешней стороне КАД от Октябрьской набережной до Колтушкого шоссе. Затор растянулся на 11 км.

Пробка оказалась самой длинной для утреннего периода за последнюю неделю. Кроме того, на трассе невозможно проехать по внутренней стороне КАД: участок от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной забит на 4,8 км в связи с проведением ремонтных работ.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП под строящимся путепроводом на Дунайском проспекте осложнило движение.

Фото: Piter.TV