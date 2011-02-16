Работы на Ивановской улице вызвали огромную пробку в Невском районе

Утром в четверг, 28 сентября, на нескольких магистралях Невского района выросли гигантские пробки в связи с ремонтом Ивановской улицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Так, работы заставили "покраснеть" Володарский мост, Октябрьскую набережную, Дальневосточный проспект, улицы Бабушкина и Седова.
Дорожники трудятся на участке Ивановской улицы от проспекта Обуховской Обороны до Белёвского проспекта с субботы, 23 сентября. Работы подойдут к концу 5 октября.
В среду на КАД в районе вантового моста собралась восьмикилометровая пробка.
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