Работы на Ивановской улице вызвали огромную пробку в Невском районе

Практически все близлежащие участки дорог "покраснели".

Утром в четверг, 28 сентября, на нескольких магистралях Невского района выросли гигантские пробки в связи с ремонтом Ивановской улицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Так, работы заставили "покраснеть" Володарский мост, Октябрьскую набережную, Дальневосточный проспект, улицы Бабушкина и Седова.

Дорожники трудятся на участке Ивановской улицы от проспекта Обуховской Обороны до Белёвского проспекта с субботы, 23 сентября. Работы подойдут к концу 5 октября.

В среду на КАД в районе вантового моста собралась восьмикилометровая пробка.

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