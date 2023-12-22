Пробка из трамваев образовалась на Дальневосточном проспекте из-за выехавшего на пути авто

Автомобиль выехал на пути и задержал движение с 06:36 до 07:00.

Утром в среду, 8 мая, на Дальневосточном проспекте в Петербурге произошел сбой движения трамваев. Причиной стал автомобиль, который выехал на трамвайные пути, сообщили свидетели в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП".

Автор поста отметил, что из-за ошибки водителя много людей сегодня опоздали на работу и шли пешком.

В "Горэлектротрансе" подтвердили, что автомобиль выехал на пути и задержал движение с 06:36 до 07:00.

Ранее мы сообщили о том, что у "Горьковской" сломался ретротрамвай "Довлатов".

Фото и видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

