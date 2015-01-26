Незначительное ДТП на Васильевском острове собрало очередь из трамваев

УАЗ и Toyota столкнулись на пути общественного транспорта.

Утром среды, 29 сентября, движение трамваев на Васильевском острове парализовала авария. Как сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на очевидца, само ДТП было весьма незначительным, но привело к транспортному коллапсу.

Столкновение внедорожника УАЗ с легковой Toyota произошло на Среднем проспекте.

Машины не сильно пострадали, а пассажирам трамваев пришлось выходить из вагонов и искать другие способы, чтобы добраться на работу. Свидетель ДТП отметил, что на путях образовалась внушительная очередь.

Ранее мы сообщили о том, что фельдшер пострадал в ДТП в Невском районе.

Фото: АиФ