Пробка длиной до 3 км образовалась на подъезде к Крымскому мосту 12 марта

Ожидание въезда на переправу затянуться на несколько часов.

В районе Крымского моста образовалась пробка длиной в три километра. Затор произошел из-за технической неисправности на одном из пунктов досмотра. Об этом сообщили в "Интерфаксе".

Специалисты уже выявили неполадки оборудования и сейчас занимаются их устранением.

Ожидание въезда на переправу затянуться на несколько часов. Водителям посоветовали отложить поездку в сторону Крыма. Лучше всего поискать билеты на поезд. Проезд на мост через Керченский пролив требует дополнительного времени.

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