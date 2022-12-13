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Пробка длиной до 3 км образовалась на подъезде к Крымскому мосту 12 марта
Сегодня, 20:22
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Пробка длиной до 3 км образовалась на подъезде к Крымскому мосту 12 марта

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Ожидание въезда на переправу затянуться на несколько часов.

В районе Крымского моста  образовалась пробка длиной в три километра. Затор произошел из-за технической неисправности на одном из пунктов досмотра. Об этом сообщили в "Интерфаксе".

Специалисты уже выявили неполадки оборудования и сейчас занимаются их устранением. 

Ожидание въезда на переправу затянуться на несколько часов. Водителям посоветовали отложить поездку в сторону Крыма. Лучше всего поискать билеты на поезд. Проезд на мост через Керченский пролив требует дополнительного времени.

Ранее на Piter.tv: Пискаревский проспект не поделили каршеринг и трамвай.

Фото:  pixabay

Теги: дороги, крымский мост, москва, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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