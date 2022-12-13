Роспотребнадзор изучит пробы воздуха после пожара на Свердловской набережной

Результаты будут опубликованы дополнительным сообщением.

Сотрудники петербургского Роспотребнадзора проверят уровень загрязнения воздуха после пожара в складской постройке на Свердловской набережной. На месте возгорания уже взяты пробы, их изучат в лаборатории. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информацию о результатах исследования разместят дополнительно.

Напомним, что возгорание в Калининском районе Северной столицы началось примерно в 2:51 в четверг, 12 января. Огонь охватил обстановку площадью 400 кв.м. в одноэтажном складском здании 15x49 м. К ликвидации пожара были привлечены 45 спасателей и 10 единиц спецтехники.

К 3:23 ранг пожару был присвоен повышенный рейтинг. Пламя удалюсь локализовать в 4:36.

Видео: ГУ МЧС РФ