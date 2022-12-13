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Ночной пожар на Свердловской набережной был локализован рано утром
Сегодня, 9:25
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Ночной пожар на Свердловской набережной был локализован рано утром

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Данных о пострадавших не поступало.

В четверг, 12 января, в Калининском районе Петербурга вспыхнул пожар. Пламя охватило одноэтажную складскую подстройку на Свердловской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу. 

Возгорание произошло на площади 400 кв.м. Пожару присвоили второй ранг опасности. 

Локализация пожара состоялась в 4:36, добавили в ведомстве. Сведений о пострадавших не поступало. 

Ранее мы сообщили о том, что семь человек в Петербурге погибли в пожарах во время новогодних праздников.

Фото: Telegram / МЧС РФ

Теги: пожар, свердловская набережная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

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