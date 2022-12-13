Ночной пожар на Свердловской набережной был локализован рано утром

Данных о пострадавших не поступало.

В четверг, 12 января, в Калининском районе Петербурга вспыхнул пожар. Пламя охватило одноэтажную складскую подстройку на Свердловской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Возгорание произошло на площади 400 кв.м. Пожару присвоили второй ранг опасности.

Локализация пожара состоялась в 4:36, добавили в ведомстве. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что семь человек в Петербурге погибли в пожарах во время новогодних праздников.

Фото: Telegram / МЧС РФ