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Пробег "Кросс нации" ограничит движение на Крестовском острове
Сегодня, 15:54
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Пробег "Кросс нации" ограничит движение на Крестовском острове

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Пробег состоится в субботу, 18 сентября.

В эту субботу, 18 сентября, в Петербурге пройдет Всероссийский день бега "Кросс нации", в связи с этим движение по некоторым улицам города будет закрыто. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Так, 18 сентября с 11 часов утра до 13:30 часов дня перекроют движение  Бодрову переулку, части Северной и Южной дорог, набережной Гребного канала, Теннисной, Велосипедной, Центральной и Футбольной аллеям.

С полуночи 17 сентября до окончания мероприятия запретят остановку транспорта по тем же адресам.

Ранее мы писали, что областной этап Всероссийского дня бега "Кросс нации" пройдет в Кингисеппе.

Фото: Pexels

Теги: крестовский остров, кросс нации пробег, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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