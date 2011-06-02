Пробег "Кросс нации" ограничит движение на Крестовском острове

Пробег состоится в субботу, 18 сентября.

В эту субботу, 18 сентября, в Петербурге пройдет Всероссийский день бега "Кросс нации", в связи с этим движение по некоторым улицам города будет закрыто. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Так, 18 сентября с 11 часов утра до 13:30 часов дня перекроют движение Бодрову переулку, части Северной и Южной дорог, набережной Гребного канала, Теннисной, Велосипедной, Центральной и Футбольной аллеям.

С полуночи 17 сентября до окончания мероприятия запретят остановку транспорта по тем же адресам.

Ранее мы писали, что областной этап Всероссийского дня бега "Кросс нации" пройдет в Кингисеппе.

Фото: Pexels