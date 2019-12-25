Областной этап Всероссийского дня бега "Кросс нации" пройдет в Кингисеппе

Жителей Ленинградской области приглашают принять участие в областном этапе Всероссийского дня бега "Кросс нации", который пройдет 18 сентября в парке Романовка в Кингисеппе. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-го региона.
В забеге может поучаствовать каждый, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Для этого необходимо только подать заявку до 15 сентября. Отмечается, что участие бесплатное.
Спортсменам предлагают сразиться на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 километров, а также в "академическом" забеге на 500 метров и выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО.
К жителям области, трудящейся и учащейся молодежи присоединятся ведущие спортсмены и спортивные делегации муниципальных образований региона. Соревнования будут проводиться с соблюдением санитарных норм.
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Фото: Pexels
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