Областной этап Всероссийского дня бега "Кросс нации" пройдет в Кингисеппе

В забеге приглашают принять участие всех желающих вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки.

Жителей Ленинградской области приглашают принять участие в областном этапе Всероссийского дня бега "Кросс нации", который пройдет 18 сентября в парке Романовка в Кингисеппе. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-го региона.

В забеге может поучаствовать каждый, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Для этого необходимо только подать заявку до 15 сентября. Отмечается, что участие бесплатное.

Спортсменам предлагают сразиться на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 километров, а также в "академическом" забеге на 500 метров и выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО.

К жителям области, трудящейся и учащейся молодежи присоединятся ведущие спортсмены и спортивные делегации муниципальных образований региона. Соревнования будут проводиться с соблюдением санитарных норм.

Ранее мы писали, что названо условие нового контракта Дзюбы с "Зенитом".

Фото: Pexels