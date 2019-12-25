  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Областной этап Всероссийского дня бега "Кросс нации" пройдет в Кингисеппе
Сегодня, 11:28
150
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Областной этап Всероссийского дня бега "Кросс нации" пройдет в Кингисеппе

0 0

В забеге приглашают принять участие всех желающих вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки.

Жителей Ленинградской области приглашают принять участие в областном этапе Всероссийского дня бега "Кросс нации", который пройдет 18 сентября в парке Романовка в Кингисеппе. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-го региона.

В забеге может поучаствовать каждый, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Для этого необходимо только подать заявку до 15 сентября. Отмечается, что участие бесплатное.

Спортсменам предлагают сразиться на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 километров, а также в "академическом" забеге на 500 метров и выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО. 

К жителям области, трудящейся и учащейся молодежи присоединятся ведущие спортсмены и спортивные делегации муниципальных образований региона. Соревнования будут проводиться с соблюдением санитарных норм.

Ранее мы писали, что названо условие нового контракта Дзюбы с "Зенитом".

Фото: Pexels

Теги: всероссийский день бега, кросс нации, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии