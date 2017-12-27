Призрак казненного убийцы попал на видео

В сети появилось видео, на котором по коридору тюрьмы проходит призрак.

По интернету разлетелось видео, на котором видно, как по коридору тюрьмы проходит призрак казненного убийцы.

На опубликованных кадрах довольно четко видна полупрозрачная фигура высокого человека, который на мгновение посмотрел в сторону камеры и исчез за стеной. Видео опубликовал известный "охотник за привидениями" Тони Фергюсон. Он сообщил, что видео снято в старинной тюрьме Бодмил в Корнуолле. По утверждениям Фергюсона силуэт похож на Уильяма Хэмптона, который был казнен в 1909 году за убийство своей 16-летней подруги.

По словам Тони Ф., он снимал на видео таблички на дверях с именами заключенных, когда на экране камеры появились какие-то странные шары, а после того как он навел объектив на имя Хэмптона, то на втором этаже появились странные огни, а в камере, где проживал свои последние дни перед казнью убийца погас свет. "Охотник за привидениями" оставил включенной камеру в коридоре, а сам ушел. Снятое на камеру удивило даже самого "специалиста по призракам". Фергюсон уверяет, что во время съемки не было никого из посторонних.

Видео: Tony Ferguson