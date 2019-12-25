Призывников Ленобласти поместят на карантин в специальные казармы

В рамках карантинных мер, казарменные помещения для призывников в Ленинградской области переоборудованы для отбывания двухнедельного карантина. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.
Ожидается, что в скором времени в войсковые части прибудет около 1,5 тысяч призывников. Подготовку к заселению военнослужащих провели работники медицинской службы. В специальных казармах установлены дозаторы с антисептиком, бактерицидные лампы и рециркулятры воздуха.
Кроме того, предусмотрена бесконтактная доставка блюд из столовой, проведение дезинфекций. Обеспечено социальное дистанцирование личного состава.
Ранее мы рассказали о том, что выпускников школ не станут призывать в армию в этом году.
Фото: Пресс-служба ЗВО
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