Призывников Ленобласти поместят на карантин в специальные казармы

Помещения оборудованы согласно противоэпидемическим правилам.

В рамках карантинных мер, казарменные помещения для призывников в Ленинградской области переоборудованы для отбывания двухнедельного карантина. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Ожидается, что в скором времени в войсковые части прибудет около 1,5 тысяч призывников. Подготовку к заселению военнослужащих провели работники медицинской службы. В специальных казармах установлены дозаторы с антисептиком, бактерицидные лампы и рециркулятры воздуха.

Кроме того, предусмотрена бесконтактная доставка блюд из столовой, проведение дезинфекций. Обеспечено социальное дистанцирование личного состава.

Ранее мы рассказали о том, что выпускников школ не станут призывать в армию в этом году.

Фото: Пресс-служба ЗВО