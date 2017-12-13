Эксперт объяснил, как новые санкции против России связаны с выборами в США

Политологи считают, что разговоры о новых антироссийских санкциях в США работают на внутреннюю политику Америки.

В ближайшее время США вряд ли введет новые санкции против России. Даже если это и случится, то этот документ будет предельно мягким. Все что нужно Америке в нынешней ситуации, это раздуть шумиху вокруг "российской угрозы" накануне выборов. Кроме того, демократы продолжают натравливать общественное мнение и СМИ на Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию ФБА "Экономика сегодня" рассказал сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. В частности, эксперт напомнил о грядущих промежуточных выборах в Конгресс.

Демократы хотят получить дополнительные голоса на "российской угрозе", поэтому и требуют принятия новых санкций. Упрекая же администрацию в недостаточной последовательности в санкционной политике, они тем самым бьют по Трампу, что он якобы идет на поводу у Москвы. Кроме того, они также обвиняют и республиканскую партию в недостаточной активности. По всей видимости, ближе к выборам администрация предпримет символические шаги, но постарается ими не усложнить текущие отношения с Москвой.

Ранее в США был опубликован "черный список" российских политиков и чиновников. Кроме того, Вашингтон анонсировал введение новых антироссийских санкций.

