Прыжок в воду с Банковского моста в Петербурге попал на видео

Это произошло воскресным утром.

В редакцию Piter.tv поступила видеозапись с камер наблюдения в центре Петербурга утром в воскресенье, 21 июня. На записи видно, как двое парней в плавках решили искупаться в канале Грибоедова, прыгнув с Банковского моста. Судя по всему, прыжок оказался успешным и молодые люди добились своей цели.

Ранее мы сообщали, что в День медицинского работника в знак признательности медикам за самоотверженную работу 21 июня будут подсвечены один из главных символов Санкт-Петербурга – Дворцовый мост и одна из старейших больниц города – Мариинская.

Видео: Piter.tv