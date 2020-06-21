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Прыжок в воду с Банковского моста в Петербурге попал на видео

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Это произошло воскресным утром.

В редакцию Piter.tv поступила видеозапись с камер наблюдения в центре Петербурга утром в воскресенье, 21 июня. На записи видно, как двое парней в плавках решили искупаться в канале Грибоедова, прыгнув с Банковского моста. Судя по всему, прыжок оказался успешным и молодые люди добились своей цели. 

Ранее мы сообщали, что в День медицинского работника в знак признательности медикам за самоотверженную работу 21 июня будут подсвечены один из главных символов Санкт-Петербурга – Дворцовый мост и одна из старейших больниц города – Мариинская.

Видео: Piter.tv

Теги: банковский мост, видео с камер, мост, прыжок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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