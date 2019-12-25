В День медработника Дворцовый мост и Мариинскую больницу украсит красно-белая подсветка

День медика отмечают 21 июня.

В День медицинского работника Дворцовый мост и фасад Мариинской больницы украсит красно-белая подсветка. Об этом сообщила администрации Петербурга.

В знак признательности медикам за самоотверженную работу 21 июня будут подсвечены один из главных символов Санкт-Петербурга – Дворцовый мост и одна из старейших больниц города - Мариинская.

Подсветка на мосту включится в 23:00 и будет функционировать в двух режимах. Первый вариант – подсветка с красно-белыми переливами. Второй – пульсирующая точечная подсветка, создающая ассоциацию с биением сердца, на фоне белой статичной подсветки.

Фасад старейшей больницы будет подсвечен статично в красно-белых цветах в 22.00.

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Фото: Piter.TV