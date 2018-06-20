На съезде ЗСД у легковушки оторвалось колесо: в машине находились мама и ребенок

Машина едва сумела избежать удара о самосвал.

В Кировском районе Петербурга очевидцы засняли на видео незапланированный полет колеса. Объект отсоединился от машины прямо во время движения. ДТП произошло на Автомобильной улице, на съезде с ЗСД.

На записи видно, что колесо подпрыгнуло на проезжей части и отлетело в дорожное ограждение. Пользователи социальных сетей порадовались, что инцидент произошел не на скорости в сто километров в час и не на КАД. Петербуржцы предположили, что на оживленном участке все закончилось бы трагедией.

Водитель поврежденного автомобиля смог избежать аварии. Он не столкнулся с самосвалом, а увел легковушку на обочину. Автовладельцы заявили, что за рулем находилась молодая мама, а в детском кресле находился ребенок.

Ранее Piter.tv писал о том, что на проспекте Народного Ополчения сбили мотоциклиста.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб