На КАД опрокинулся самосвал с песком и перекрыл несколько полос движения

Грузовик рассыпал песок на дороге у развязки с Новоприозерским шоссе и создал пробку.

Инцидент произошел около 15 часов на 23-м километре внешнего кольца кольцевой автодороги, рядом с развязкой с Новоприозерским шоссе. По данным дорожного управления, грузовик опрокинулся на бок, а песок из кузова высыпался на несколько полос.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Однако дорожное ограждение получило повреждения. На опубликованных кадрах видно, что самосвал занял первую, вторую и переходно-скоростную полосы.

Образовавшийся затор на внешнем кольце достиг примерно трех километров. Специалисты приступили к расчистке проезжей части и восстановлению нормального движения.

Фото: Piter.TV