На КАД опрокинулся самосвал с песком и перекрыл несколько полос движения

Инцидент произошел около 15 часов на 23-м километре внешнего кольца кольцевой автодороги, рядом с развязкой с Новоприозерским шоссе. По данным дорожного управления, грузовик опрокинулся на бок, а песок из кузова высыпался на несколько полос.
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Однако дорожное ограждение получило повреждения. На опубликованных кадрах видно, что самосвал занял первую, вторую и переходно-скоростную полосы.
Образовавшийся затор на внешнем кольце достиг примерно трех километров. Специалисты приступили к расчистке проезжей части и восстановлению нормального движения.
Ранее на Piter.TV: полиция начала проверку по факту смертельной аварии на КАД во Фрунзенском районе. Погиб водитель "Газели".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все