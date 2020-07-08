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Прыжком с Банковского моста испанец отметил победу своей сборной над Швейцарией
Сегодня, 21:30
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Прыжком с Банковского моста испанец отметил победу своей сборной над Швейцарией

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В социальных сетях опубликовали видео, где сняли рискованный трюк. Он сопровождался аплодисментами и ободряющими криками соотечественников футбольного фаната. 

В субботу, 3 июля, испанские футбольные фанаты второй день продолжают отмечать победу своей сборной в Петербурге. Один из них спрыгнул с Банковского моста в канал Грибоедова. 

В социальных сетях опубликовали видео, где сняли рискованный трюк. Он сопровождался аплодисментами и ободряющими криками соотечественников футбольного фаната. Иностранный экстремал помешал прогулочному теплоходу, его капитан предложил выловить пловца. Однако иностранный пловец ничего не понял и поплыл в сторону набережной. Судя по записи испанец не пострадал. 

Ранее Piter.tv сообщал, что Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро.

Фото: Telegram / Megapolisonline

Теги: банковский мост, футбольные фанаты
Категории: Спорт, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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