Прыжком с Банковского моста испанец отметил победу своей сборной над Швейцарией

В социальных сетях опубликовали видео, где сняли рискованный трюк. Он сопровождался аплодисментами и ободряющими криками соотечественников футбольного фаната.

В субботу, 3 июля, испанские футбольные фанаты второй день продолжают отмечать победу своей сборной в Петербурге. Один из них спрыгнул с Банковского моста в канал Грибоедова.

В социальных сетях опубликовали видео, где сняли рискованный трюк. Он сопровождался аплодисментами и ободряющими криками соотечественников футбольного фаната. Иностранный экстремал помешал прогулочному теплоходу, его капитан предложил выловить пловца. Однако иностранный пловец ничего не понял и поплыл в сторону набережной. Судя по записи испанец не пострадал.

Ранее Piter.tv сообщал, что Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро.

Фото: Telegram / Megapolisonline