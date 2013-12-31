Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро

Сборная Дании обыграла Чехию в матча 1/4 финала Евро-2020. Игра завершилась со счетом 2:1.
Голами в составе победителей отметились полузащитник "Боруссия" Томас Дилейни и нападающий "Ниццы" Каспер Дольберг. Оба гола датчане забили в первом тайме. В начале второй части матча чешский нападающий Патрик Шик сократил отставание, но после голом зрители не увидели.
Напомним, что в полуфинале датчане сыграют с победителем второго другого четвертьфинального матча, где сыграют сборные Украины и Англии.
Видео: bakueuro2020 / bellas_futbol / Instagram
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все