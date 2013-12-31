Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро

Победитель этого матча сыграет с кем-то из пары Украина-Англия.

Сборная Дании обыграла Чехию в матча 1/4 финала Евро-2020. Игра завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе победителей отметились полузащитник "Боруссия" Томас Дилейни и нападающий "Ниццы" Каспер Дольберг. Оба гола датчане забили в первом тайме. В начале второй части матча чешский нападающий Патрик Шик сократил отставание, но после голом зрители не увидели.

Напомним, что в полуфинале датчане сыграют с победителем второго другого четвертьфинального матча, где сыграют сборные Украины и Англии.

Видео: bakueuro2020 / bellas_futbol / Instagram