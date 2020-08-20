Видео в социальных сетях появилось 5 ноября.

Петербуржец в трусах прыгнул в канал Грибоедова с Банковского моста. Об этом 5 ноября очевидцы рассказали в социальных сетях.

Прыгун в воду. Постоянно это делает с начала 00х и именно осенью. автор поста

На видео можно увидеть, как мужчина сначала раздевается и, оставшись только в трусах и носках, прыгает в воду щучкой. Некоторые пользователи в комментариях предположили, что у мужчины это своего рода хобби.

Ранее капитан полиции Сорокин спас петербуржца, прыгнувшего с Литейного моста в Неву.

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