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Петербуржец в трусах прыгнул в канал Грибоедова с Банковского моста

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Видео в социальных сетях появилось 5 ноября.

Петербуржец в трусах прыгнул в канал Грибоедова с Банковского моста. Об этом 5 ноября очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Прыгун в воду. Постоянно это делает с начала 00х и именно осенью. 

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На видео можно увидеть, как мужчина сначала раздевается и, оставшись только в трусах и носках, прыгает в воду щучкой. Некоторые пользователи в комментариях предположили, что у мужчины это своего рода хобби.

Ранее капитан полиции Сорокин спас петербуржца, прыгнувшего с Литейного моста в Неву.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: банковский мост, канал грибоедова, прыжок
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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