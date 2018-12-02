Прыжки по крышам в центре Петербурга закончились гибелью

Тело погибшего нашли около расселенного дома №36 по улице Шкапина.

Прыжки по петербургским крышам закончилось гибелью человека в Адмиралтейском районе. Об этом сообщило ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Тело мужчины нашли около расселенного дома №36 по улице Шкапина 4 ноября в четвертом часу дня. В полицию доставили 29-летнего петербуржца, который рассказал, как они с другом прыгали с одной крыши на другую. У него получилось перепрыгнуть, а его друг сорвался.

Выживший был ранее судим за наркотики.

Накануне в р оддоме №18 двое рабочих упали в шахту лифта.

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