Прыжки по крышам в центре Петербурга закончились гибелью

Прыжки по петербургским крышам закончилось гибелью человека в Адмиралтейском районе. Об этом сообщило ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).
Тело мужчины нашли около расселенного дома №36 по улице Шкапина 4 ноября в четвертом часу дня. В полицию доставили 29-летнего петербуржца, который рассказал, как они с другом прыгали с одной крыши на другую. У него получилось перепрыгнуть, а его друг сорвался.
Выживший был ранее судим за наркотики.
Накануне в роддоме №18 двое рабочих упали в шахту лифта.
Фото: pixabay
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