  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прыжки по крышам в центре Петербурга закончились гибелью
Сегодня, 9:48
306
nastya960

Прыжки по крышам в центре Петербурга закончились гибелью

0 0

Тело погибшего нашли около расселенного дома №36 по улице Шкапина.

Прыжки по петербургским крышам закончилось гибелью человека в Адмиралтейском районе. Об этом сообщило ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Тело мужчины нашли около расселенного дома №36 по улице Шкапина 4 ноября в четвертом часу дня. В полицию доставили 29-летнего петербуржца, который рассказал, как они с другом прыгали с одной крыши на другую. У него получилось перепрыгнуть,  а его друг сорвался.

Выживший был ранее судим за наркотики.

Накануне в роддоме №18 двое рабочих упали в шахту лифта.

Фото: pixabay 

Теги: расселенный дом, улица шкапина, упал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии