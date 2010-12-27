В Роддоме №18 двое рабочих упали в шахту лифта

Их достали со множественными переломами рук и ног.

В понедельник вечером, 4 ноября, в петербургском роддоме №18 двое рабочих упали в шахту лифта во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщили экстренные службы.

В роддоме на проспекте Солидарности,6, двое рабочих осуществляли ремонтные работы на третьем этаже здания. В результате чего грузовой лифт сорвался и упал на первый этаж.

На место тут же прибыли две бригады МЧС и две кареты скорой помощи. Пострадавших спасли и осмотрели. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Сейчас они находятся в реанимации со множественными переломами рук и ног.

Ранее мы сообщали, что в жилом доме Невского района уже несколько дней протекает труба.

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