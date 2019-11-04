В жилом доме Невского района уже несколько дней протекает труба

Она обветшала, прогнила и дала течь. Справится с этой проблемой до сих пор не могут.

В редакцию Piter.TV поступило видео, на котором автор показал, что в его квартире уже несколько дней течет труба, а чинить ее никто не собирается. Инцидент произошел в Невском районе Петербурга в квартире дома на улице Ольги Берггольц, 7 корпус 2. В таком состоянии водопроводное сооружение обнаружили 31 октября, но по предположению очевидца, труба дала течь уже очень давно.

Автор видео рассказал, что в аварийной службе только развели руками и заявили, что это не их проблемы. Сантехники из ЖЭКа сначала попытались ее заварить, но не успели до конца рабочего дня. Потом наступили выходные и они отказались продолжать работу.

Подробные детали произошедшего будут уточнятся.

Ранее мы сообщали, что в Колпинском районе на улице прорвало трубу.

Видео: Piter.TV