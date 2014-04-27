Призерами чемпионата РФ по искусственному интеллекту стали шестеро петербуржцев

Призовой фонд соревнований составил 3 млн рублей.

Шестеро жителей Северной столицы заняли призовые места на всероссийском конкурсе "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как отмечается, мероприятие проходило в первый раз. В ходе конкурса разработчикам необходимо быков течение месяца создать решение на базе искусственного интеллекта. Общий призовой фонд составил 3 млн рублей.

Конкурсантами стали свыше 1,5 тысячи человек из 75 регионов. Подбавляющая часть из них является молодыми специалистами в возрасте от 18 до 25 лет.

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