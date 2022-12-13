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Более 160 собак в Петербурге привили от бешенства
Сегодня, 16:59
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Более 160 собак в Петербурге привили от бешенства

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В городе по-прежнему действует программа вакцинации домашних животных.

Более 160 домашних собак были привиты от бешенства в Северной столице. Как отмечает "Петербургский дневник" со ссылкой на начальника городского управления ветеринарии Юрия Андреева, вакцинацию прошёл каждый второй пёс в Петербурге.

В городе по-прежнему действует программа вакцинации домашних животных. В первую очередь она актуальна для четвероногих, которые регулярно ходят на тренировки и прочие мероприятия с участием других животных.

Бесплатная прививка животного возможна при наличии у его хозяина прописки на территории города.  После вакцинации госветстанция выдаст питомцу паспорт, если его не было ранее, и внесут в документ информацию о проведённой процедуре.

Ранее мы сообщили о том, что в этом году в Петербурге благоустроят 3 площадки для выгула и дрессировки собак.

Фото:  Pxhere

Теги: прививки от бешенства, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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