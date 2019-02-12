Прививка может быть опасна для переболевших коронавирусом

Симптомы после получения прививки могут проявиться тяжелее.

В понедельник, 1 февраля, инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексея Яковлева, переболевший коронавирусом пациент, который хочет поставить прививку, должен понимать, что это связано с большими рисками. Об этом сообщил "Доктор.Питер".

Яковлев отмечает, что симптомы болезни в том случае, если человек заболеет после прививки, могут проявляться гораздо тяжелее. По словам эксперта, "прививаться на фоне имеющихся антител, значит, рисковать здоровьем". Врач заявил, что специалисты давно описали факт утяжеления течения болезни у привитых на фоне заражения коронавирусом.

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Фото: Piter.TV