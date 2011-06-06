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Число госпитализаций в Петербурге за неделю снизилось на 9%
Сегодня, 15:37
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smirenny

Число госпитализаций в Петербурге за неделю снизилось на 9%

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На своей странице в соцсети председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец подвел итоги недели.

В воскресенье, 31 января, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети сообщил, что на прошедшей неделе специалисты госпитализировали с коронавирусом и подозрением на него 3556 пациентов, что на 9% меньше, чем неделей ранее.

При этом каждый четвёртый пациент стационара (26%) находится в тяжёлом состоянии. На сегодняшний день 297 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями находятся на ИВЛ

уточнил Лисовец.

Также в субботу, 30 января, Петербург получил 37,8 тысячи комплектов доз вакцины от коронавируса.

В отличие от предыдущих поставок эту вакцину расфасовали по одной дозе в ампуле, что упростит работу медицинскому персоналу поликлиник

отметил председатель комздрава. 

Какие ограничения сняли в Петербурге с 30 января.

Фото: Piter.TV; vk.com/lisovets_d

Теги: комитет по здравоохранению, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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