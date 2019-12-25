У четвёртого уровень антител оказался 15 при норме 1,1.

Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации. Об этом пишут "РИА Новости".

Отмечается, что у привитых наблюдается разный результат — у кого-то антитела не выработались вовсе, у некоторых их уровень превышен в четыре раза. При этом из семерых вакцинированных, с которыми пообщались журналисты, получили препарат до пострегистрационных испытаний, поэтому введение плацебо было невозможно.

Тесты показали что у одного из вакцинированных уровень антител составил 40,74 единицы на миллилитр. Норма, отметим, 10,00 или меньше. У второго привитого — 20,00 на миллилитр, у третьего — 14,60 единицы на миллилитр. Все они узнавали об уровне антител при помощи одной тест-системы.

У четвёртого уровень антител оказался 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8. Они использовали уже другие тест-системы.

Эксперты отмечают, что минус разных тест-систем — невозможность сравнивать результаты, так как нет единых стандартов.

Ранее мы писали, что в Турции объявили о начале токсикологических испытаний вакцины из РФ.

Фото: Piter.tv