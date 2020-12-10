В Турции объявили о начале токсикологических испытаний вакцины из РФ

Фахреттин Коджа опроверг сведения об отказе Анкары от российских поставок "Спутник V".

В Турции объявили о начале токсикологических испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом на пресс-конференции в Анкаре рассказал глава здравоохранения Фахреттин Коджа. Чиновник опроверг данные о том, что страна отказалась от поставок "Спутник V". Ранее соответствующую информацию опубликовали журналисты местного издания Habertürk со ссылкой на министра.

Для нас важно, чтобы произведенная в России вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала GLP. Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет Фахреттин Коджа, глава Минздрава Турции

Напомним, что эффективность российской вакцины "Спутник V" составляет 95 процентов на 42-ой день после введения в организм человека. Данные получены в рамках промежуточных результатов клинического пострегистрационного исследования, после прививки волонтеров вторым компонентом препарата.

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Видео: YouTube / Parlamento TV