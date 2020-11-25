Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в Турции. Об этом глава государства заявил в рамках выступления в местном парламенте. Политик уточнил, что массовая вакцинация населения запланирована на декабрь.
Мы внимательно следим за разработкой вакцин в России, Китае, США, других странах и уже сделали предварительный заказ. Надеемся, что применение вакцины мы сможем начать уже в следующем месяце
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Глава государства рассказал, что отечественная вакцина будет применяться в Турции не раньше апреля 2021 года. До этого в стране будут использоваться иностранные аналоги.
Напомним, что ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа рассказал, что Анкара закупит в следующем месяце 10 млн доз вакцины от коронавируса. Правительство отдало предпочтение китайскому препарату SinoVac.
Эрдоган назвал гарантов мира в Нагорном Карабахе.
Видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan
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