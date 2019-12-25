Данную роль политик отвел России, Турции и Азербайджану.

Реджеп Тайип Эрдоган назвал гарантов мира в Нагорном Карабахе. Об этом турецкий лидер заявил в рамках выступления в местном парламенте. По мнению политика, обеспечат безопасность региона Москва, Анкара и Баку.

Мы внесли большой вклад в устранение несправедливости, которая продолжалась в Карабахе 30 лет. Вчера я провел телефонный разговор с уважаемым Путиным, мы обсудили шаги, которые будут предприняты для решения проблемы в Карабахе Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что Баку, Ереван и Москва 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документ закрепил обмен пленными, размещение российских миротворцев на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Все стороны остаются на занимаемых позициях. Азербайджану под контроль переходят несколько районов.

В Турции осудили вторжение немецких солдат на турецкое судно.

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