Эрдоган рассказал о влиянии Анкары на новый политический и экономический миропорядок.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о ведущем месте Турции в новом миропорядке. Об этом сообщили журналисты местного издания Anadolu со ссылкой на заявление президента страны. Лидер государства отметил, что Анкара имеет для этого соответствующие возможности. Власти намерены расширять влияние и мощь в политическом и экономическом плане. Политик оценил значительные результаты, которые Турция показывает в борьбе против коронавируса, в отличие от многих других развитых стран.

Напомним, что ранее турецкий парламент одобрил президентский указ об отправке военных на территорию Азербайджана. Документ дает право военнослужащим Анкары находиться в иностранном государстве в течение года.

США призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху.

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