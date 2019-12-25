США призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху

Вашингтон и Париж оценили действия Москвы по урегулированию конфликта в регионе.

США призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Нагорному Карабаху. Об этом журналистам во время брифинга рассказал высокопоставленный чиновник из американского Госдепартамента. Эксперт выступил по итогам встречи Майка Помпео с главой МИД Франции, которая проводилась в Стамбуле. В Вашингтоне надеются на большую ясность в вопросе статуса Анкары по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Они много говорили о Нагорном Карабахе. Как два сопредседателя они разделяют то же мнение, что и мы, — мы по-прежнему привержены нашей роли сопредседателей в мирном процессе Минской группы заявление Госдепартамента США

Чиновник добавил, что руководители внешнеполитических ведомств США и Франции признали, что Россия предприняла действия, которые привели к режиму прекращения огня. Иностранцы отметили, что все еще остаются вопросы, которые требуют от Москвы уточнения параметров заключенных договоренностей.

Эрдоган не нашел времени для встречи с Помпео.

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