Эрдоган не нашел времени для встречи с Помпео

Президент Турции не смог встретиться с госсекретарем США во время рабочего визита Помпео в Стамбул.

Реджеп Тайип Эрдоган не нашел времени для встречи с Майком Помпео. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник из американского Госдепартамента. Эксперт прокомментировал рабочий визит госсекретаря США в Турцию.

Не получилось, в конечном счете, потому, что расписание президента Эрдогана изменилось и не смогло уложиться в параметры, которые мы заложили в основу визита госсекретаря заявление Госдепартамента США

Иностранец подчеркнул, что Вашингтон, как и Анкара, хотел бы, чтобы встреча президента Турции и госсекретаря США состоялась. В Госдепе заметили, что не думают, что турецкие власти почувствовали, что "их оттолкнули".

CША заявили о наличии разногласий с Турцией в ряде регионов.

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