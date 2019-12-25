Госдеп: США тревожит возможное наличие у РФ системы ответного ядерного удара "Периметр"

Чиновник рассказал о возможном использовании Россией советской "Мертвой руки".

Госдепартамент США тревожит возможное наличие у РФ системы ответного ядерного удара "Периметр". Об этом на онлайн-семинаре Американской ассоциации юристов рассказал помощник государственного секретаря по нераспространению оружия Кристофер Форд. По словам чиновника, на вооружении Москвы до сих пор может находиться советский комплекс, получивший в США название "Мертвая рука".

Если предположить, что эта система действительно существует и работает так, как о ней сообщалось, то, если в условиях кризиса ее активирует высшее командование, "Периметр", судя по всему, автоматически даст приказ на запуск ракет ядерного арсенала страны, если засечет ядерные взрывы на территории России Кристофер Форд, помощник госсекретаря США

Напомним, что "Периметр" создавался в СССР в 1980-е годы. Ее наличие у России в 2011 году подтвердил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Американцы считают, что функционирование "Мертвой руки" должно вызывать опасение у любого человека, который обеспокоен вопросами морали в использовании ядерного оружия.

В Госдепе выразили обеспокоенность созданием "Посейдонов".

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