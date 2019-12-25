В Турции осудили вторжение немецких солдат на турецкое судно

Анкара выразила протест Италии и ФРГ за попытку досмотреть судно без разрешения.

Глава парламента Турции осудил вторжение немецких солдат на турецкое судно. Об этом сообщили журналисты ТАСС. В агентстве отметили, что МИД Анкары вызвал посла Италии и поверенного в делах ФРГ. Дипломатам выразили протест в связи с инцидентом с судном, которое направлялось в ливию. Известно, что представители Евросоюза не хотели пускать торговый корабль Rosaline A из-за подозрений в провозе оружия.

Заместитель главы МИД Турции Седат Онал передал ноту протеста после попытки досмотреть торговый корабль без разрешения Анкары. Турция заметила, что оставляет за собой право требовать компенсацию, так как судно перевозило исключительно гуманитарный груз.

Им выразили протест в связи с досмотром без разрешения нашей страны торгового судна MV Roseline A. Им вручили ноты, в которых указывается на незаконность этих действий и на наши права на возмещение ущерба заявление МИД турции

Напомним, что Турция отказалась давать доступ Германии к судну, которое направлялось в Ливии. Немцы требовали проведения проверки из-за подозрений в нарушении оружейного эмбарго ООН. Немецкий фрегат "Гамбург" остановил турецкий корабль в 200 километрах от ливийского города Бенгази. Сначала немцев пустили на борт, но после турки запретили обыскивать судно.

В Анкаре заявили, что турецкие военные вскоре отправятся в Азербайджан.

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