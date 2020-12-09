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Турция отказалась покупать российскую вакцину от коронавируса

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Коджа подчеркнул, что российская вакцина "вышла за рамки интересов" Турции.

Турция отказалась покупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По словам чиновника, ВОЗ и другие страны мира тоже планирую закупать вакцину российского производства. Причина в том, что препарат не соответствует стандартам GLP.

Коджа подчеркнул, что российская вакцина "вышла за рамки интересов" Турции.

Ранее Эрдоган напомнил о вкладе Турции в "освобождение азербайджанских земель".

Видео: YT / t24comtr

 

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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