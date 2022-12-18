Приватизация ГУП "ТЭК СПб" завершится в 2024 году

Компания рассчитывает активизировать инвестиционную политику за счет расширения возможностей.

Приватизация ГУП "ТЭК СПб" завершится во второй половине 2024 года. Компания станет акционерным обществом и останется в собственности города. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал генеральный директор ГУП "ТЭК СПб" Иван Болтенков.

По словам Болтенкова, в результате создания акционерного общества компания рассчитывает активизировать инвестиционную политику за счет расширения возможностей.

Также смена организационно-правовой формы повысит эффективность распоряжения имущественным комплексом, что позволит ускорить процесс принятия решений о реконструкции и строительстве объектов теплоснабжения.

К августу в распоряжении ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" появятся 18 передвижных котельных. Установки планируют применять на время реконструкций основной линии теплопередачи и в экстренных случаях.

Фото: Piter.tv