Приватизация ГУП "ТЭК СПб" завершится в 2024 году

Приватизация ГУП "ТЭК СПб" завершится во второй половине 2024 года. Компания станет акционерным обществом и останется в собственности города. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал генеральный директор ГУП "ТЭК СПб" Иван Болтенков.
По словам Болтенкова, в результате создания акционерного общества компания рассчитывает активизировать инвестиционную политику за счет расширения возможностей.
Также смена организационно-правовой формы повысит эффективность распоряжения имущественным комплексом, что позволит ускорить процесс принятия решений о реконструкции и строительстве объектов теплоснабжения.
К августу в распоряжении ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" появятся 18 передвижных котельных. Установки планируют применять на время реконструкций основной линии теплопередачи и в экстренных случаях.
Фото: Piter.tv
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