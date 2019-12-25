Исполнителей заказного убийства ресторатора из Петербурга осудили

Троих наемников осудили по разным статьям.

В четверг, 5 августа, в Ленинградской области суд присяжных признал виновной группу лиц, обвиняющейся в убийстве ресторатора Михаила Долгополова по предварительному сговору. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Ленобласти.

Троих мужчин обвиняют в "Убийстве по найму", "Приобретении, передаче, перевозке и ношении огнестрельного оружия". Дело было возбуждено в апреле 2019 года после исчезновения петербургского ресторатора. Следствие и суд установили, что члены преступной группы вступили в сговор, и за убийство они получили более 500 тысяч рублей. Группа приобрела оружие и машину, на которой один из обвиняемых вывез потерпевшего под обманным предлогом в арендованный коттедж в Гатчинском районе. Там их ждали двое сообщников, которые убили мужчину выстрелом в голову.

После совершенного преступления обвиняемые приняли меры к сокрытию следов преступления и тела погибшего, которое вывезли в Новгородскую область и закопали в лесном массиве. пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти

Заказчику заочно предъявили обвинение. В настоящее время он находится в международном розыске.

Приговор группировке вынесут в соответствии с вердиктом присяжных.

Ранее мы писали, что двое москвичей сознались в ритуальных убийствах в Ленобласти и Карелии.

Фото: Piter.tv