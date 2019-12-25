Двое москвичей сознались в ритуальных убийствах в Ленобласти и Карелии

В Москве за наркотики задержали мужчину и женщину, которые в том числе признались в серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, подозреваемые сознались в двух убийствах. В 2016 году 27-летние Виктория и Платон, увлекающиеся эзотерикой, поехали с задержанными в лес под Приозерск и в Карелию. После этого они числились пропавшими без вести.
Все детали произошедшего выясняет Центральный аппарат Следственного комитета.
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Фото: Piter.tv
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