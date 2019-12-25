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Двое москвичей сознались в ритуальных убийствах в Ленобласти и Карелии
Сегодня, 15:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Двое москвичей сознались в ритуальных убийствах в Ленобласти и Карелии

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По предварительной информации, подозреваемые сознались в двух убийствах.

В Москве за наркотики задержали мужчину и женщину, которые в том числе признались в серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, подозреваемые сознались в двух убийствах. В 2016 году 27-летние Виктория и Платон, увлекающиеся эзотерикой, поехали с задержанными в лес под Приозерск и в Карелию. После этого они числились пропавшими без вести.

Все детали произошедшего выясняет Центральный аппарат Следственного комитета.

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Фото: Piter.tv

Теги: ритуалы, убийство
Категории: Криминальные происшествия, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Новости СПб,

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Аксенов Олег
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