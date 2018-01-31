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В Петербурге огласят приговор по громкому убийству семьи бизнесмена в 2005 году
Сегодня, 17:39
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smirenny

В Петербурге огласят приговор по громкому убийству семьи бизнесмена в 2005 году

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Об убийстве не было ничего известно до 2018 года.

В четверг, 24 декабря, в Следственном управлении СК по Петербургу собрали необходимое количество доказательств, чтобы вынести обвинительный приговор по статьям об убийстве, организации убийства, незаконного оборота оружия и других. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Об убийстве не было известно до 2018 года. По версии следствия, подозреваемый нанял мужчину, который совершил преступление. Предполагается, что обвиняемый поссорился со своим компаньоном в 2005 году из-за коммерческой деятельности. Из-за этого мужчина решил отомстить не только своему знакомому, но и его семье. Наемник убил мужчину, жену и двух детей.

В 2018 году подозреваемого сдал соучастник. Объем уголовного дела составил 25 томов. В ближайшее время суд вынесет приговор.

Ранее мы писали, что камера видеонаблюдения зафиксировала мошенника, который продает БАДы пенсионерам.

Фото: Piter.TV

Теги: вердикт, убийство семьи бизнесмена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Михеев Александр
Сегодня 18:29

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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