В Петербурге огласят приговор по громкому убийству семьи бизнесмена в 2005 году

Об убийстве не было ничего известно до 2018 года.

В четверг, 24 декабря, в Следственном управлении СК по Петербургу собрали необходимое количество доказательств, чтобы вынести обвинительный приговор по статьям об убийстве, организации убийства, незаконного оборота оружия и других. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Об убийстве не было известно до 2018 года. По версии следствия, подозреваемый нанял мужчину, который совершил преступление. Предполагается, что обвиняемый поссорился со своим компаньоном в 2005 году из-за коммерческой деятельности. Из-за этого мужчина решил отомстить не только своему знакомому, но и его семье. Наемник убил мужчину, жену и двух детей.

В 2018 году подозреваемого сдал соучастник. Объем уголовного дела составил 25 томов. В ближайшее время суд вынесет приговор.

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Фото: Piter.TV