Камера видеонаблюдения зафиксировала мошенника, который продает БАДы пенсионерам

В полицию обратилась 87-летняя пенсионерка.

Накануне, в среду, 23 декабря, в полицию обратилась 87-летняя пенсионерка и сообщила, что на ее домашний телефон позвонил мужчина, представившийся врачом, предложил купить лекарства, она согласилась. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Мужчина зашел в квартиру и забрал тридцать тысяч рублей взамен на лекарства. Видеокамера на подъезде дома №31 на Бестужевской улице зафиксировала мошенника: мужчина славянской внешности, высокого роста, одет в синие брюки, черную куртку и черную шапку. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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Фото: Piter.TV