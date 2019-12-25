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Приставы взыскали 142 тысячи с кафе, которое не хотело выплачивать петербурженке зарплату
Сегодня, 10:49
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IRINA_CHALKINA

Приставы взыскали 142 тысячи с кафе, которое не хотело выплачивать петербурженке зарплату

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Генеральный директор вернул бывшему сотруднику трудовую книжку, а также передал подготовленные документы.

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что в Петербурге приставы помогли петербурженке получить свою зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП.

Как оказалось, владелец петербургского кафе не хотел отдавать своей сотруднице не только зарплату, но и трудовую книжку. Из-за этого петербурженка не могла встать на учёт как безработная. Женщина обратилась в соответствующее ведомство за помощью.

После вмешательства приставов генеральный директор вернул бывшему сотруднику трудовую книжку, а также передал подготовленные документы. Однако сотрудники ведомства заметили, что на документах нет печати организации. В итоге начальник обязали подготовить все бумаги согласно закону. 

Ранее мы сообщали о том, что дочь экс-замминистра юстиции стала фигурантом уголовного дела в Петербурге.

Фото:Piter.TV

Теги: зарплата, кафе, приставы, работодатель отказался выплачивать зп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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