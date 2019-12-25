Дочь экс-замминистра юстиции стала фигурантом уголовного дела в Петербурге

Дело возбудили по факту ДТП.

Накануне, 3 октября, стало известно, что дочь бывшего заместителя министра юстиции стала фигурантом уголовного дела: она находилась за рулем Gelandewagen, который стал участником ДТП. Об этом сообщила "Фонтанка".

В конце июля текущего года на участке ЗСД от набережной Макарова до Богатырского произошла авария. Мужчина вышел из "Газели", чтобы починить свой автомобиль, в этот момент в машину врезался Gelandewagen, после чего "Газель" наехала на потерпевшего. Его здоровью причинили тяжкий вред. Доследственная проверка длилась два месяца.

Ранее мы писали, что на Левашовском проспекте сбили петербуржца.

Фото: Piter.TV