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На Левашовском проспекте сбили петербуржца

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Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Вечером в воскресенье, 4 октября, стало известно, что на Левашовском проспекте произошло ДТП.

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, что петербуржец переходит дорогу в неположенном месте, показывает рукой жест "остановись", однако, по всей видимости, водитель авто не успел затормозить и избежать столкновения. В каком состоянии находится мужчина, неясно. По информации источника, нарушителем ПДД является подросток. Официальной информации от пресс-службы УГИБДД пока не поступало.

Ранее мы писали, что на проспекте Наставников сбили собаку. 

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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