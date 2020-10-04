На Левашовском проспекте сбили петербуржца

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Вечером в воскресенье, 4 октября, стало известно, что на Левашовском проспекте произошло ДТП.

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, что петербуржец переходит дорогу в неположенном месте, показывает рукой жест "остановись", однако, по всей видимости, водитель авто не успел затормозить и избежать столкновения. В каком состоянии находится мужчина, неясно. По информации источника, нарушителем ПДД является подросток. Официальной информации от пресс-службы УГИБДД пока не поступало.

Ранее мы писали, что на проспекте Наставников сбили собаку.

Видео: Piter.TV