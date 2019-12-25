Приставы взыщут с россиян 482 млрд рублей в пользу банков

Эта сумма больше, чем в 2020 году.

В 2021 году судебные приставы планируют с россиян взыскать долги по просроченным кредитам в пользу банков. Сумма составляет почти полтриллиона рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Сумма, которую хотят взыскать приставы с россиян, составляет 482 млрд рублей. Это на 28% больше, чем годом ранее. Отмечается, что за пять месяцев этого года было возбуждено 3,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Больше всего неплательщиков было зарегистрировано в Свердловской, Челябинской областях, а также в Краснодарском крае и Башкортостане.

Президент Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев подчеркнул, что на возможность россиян обслуживать в срок свои кредитные обязательства и на их финансовое благосостояние повлияли пандемия коронавируса и введенные на ее фоне ограничения. Он отметил, что имеют проблемы с задолженностью около 6 млн россиян.

Ранее мы писали, что в Петербурге вакцинированных от коронавируса горожан просят сдать плазму. Если раньше принимали плазму только тех, кто переболел, то сейчас сдать ее могут и вакцинированные горожане.

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