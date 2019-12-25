Приставы требуют от яхт-клуба профсоюзов освободить участок

Часть территории участка ранее внесли в зону насаждений общего пользования.

Службы судебных приставов в Петроградском районном отделении УССП России по Петербургу потребовали от Речного яхт-клуба профсоюзов на Петровском острове освободить участок акватории Малой Невки.

До этого в суде признали недействительным предоставление этого участка яхт-клубу без проведения торгов. Часть территории участка была внесена в зону насаждений общего пользования. Приставы настоятельно потребовали уведомить собственников яхт о необходимости освободить территорию акватории до 17 июня.

Ранее мы сообщали о том, что Фрунзенский суд Петербурга удовлетворил иск КГИОП к городскому Гуманитарному университету профсоюзов. Претензия состояла в том, чтобы вуз в течение двух лет отреставрировал дачу при саде "Озерки".

Фото: Piter.tv